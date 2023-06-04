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Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye "Burada kal" çağrısı

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardiye Burada kal çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 18:09

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sarı kırmızılı taraftarlardan "Burada kal" çağrısı yapıldı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi için tribünlerden pankart açıldı.

Gözden KaçmasınGalatasaraylı taraftarlardan Mauro IcardiyeGalatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye Haberi görüntüle

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı kırmızılı taraftarlardan çağrı geldi.

Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardiye Burada kal çağrısı

Taraftarın sevgilisi haline gelen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin takımda kalması istenirken tribünlerde "Burada kal" şeklinde pankart açıldı.

Mauro Icardi ise pankartın bulunduğu tribünün önüne giderek taraftara üçlü çektirdi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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