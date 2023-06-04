Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye "Burada kal" çağrısı

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi için tribünlerden pankart açıldı.

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi'ye Haberi görüntüle

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı kırmızılı taraftarlardan çağrı geldi.

Taraftarın sevgilisi haline gelen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin takımda kalması istenirken tribünlerde "Burada kal" şeklinde pankart açıldı.

Mauro Icardi ise pankartın bulunduğu tribünün önüne giderek taraftara üçlü çektirdi.