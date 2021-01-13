Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e evinin önünde destek!
Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in önünde toplanarak tecrübeli teknik adama tezahüratlarla destekte bulundu.
Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından "Bugün çok yalnız hissettim" açıklaması yapan Fatih Terim'e taraftarlardan destek geldi.
Bir grup sarı-kırmızılı taraftarlar, çarşamba akşam saatlerinde Fatih Terim'in önüne gidererek deneyimli teknik adama destek verdiler.
EVİNİN ÖNÜNDE TEZAHÜRATLI DESTEK
Meşaleler yakan Galatasaraylı taraftarlar, "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inmeyiz, imparator Fatih Terim ölene dek seninleyiz" şeklinde tezahüratlarla Fatih Terim'in yanında olduklarını vurguladılar.
Müfit Erkasap ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek teşekkür ettikleri kaydedildi.
Terim'in Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından yönetimle deneyimli teknik adam arasındaki problemlerin büyük olduğu belirtilmişti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle