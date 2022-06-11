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Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e Fatih Terim çağrısı

#Galatasaray#Dursun Özbek#Fatih Terim
Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbeke Fatih Terim çağrısı

Galatasaray'da seçim yarışı sona ererken Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından Galatasaray Lisesi önünde bekleyen taraftarlar Fatih Terim tezahüratı yaptı.

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Sarı kırmızılı camianın uzun süredir beklediği seçim gerçekleşirken yeni başkan Dursun Özbek oldu. Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından taraftarlardan Fatih Terim çağrısı geldi.

Galatasaray Lisesi'nin önünde seçim sonuçlarını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'in çıkış yapacağı sırada Fatih Terim tezahüratları yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaparken Başkan Dursun Özbek ise tezahüratlara el sallayarak cevap verdi.

Dursun Özbek daha sonra taraftarların yanından ayrıldı.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Fatih Terim

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