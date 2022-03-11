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Galatasaraylı Sofiane Feghouli: 'Tüm Türkiye'yi mutlu ettik'

#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi
Galatasaraylı Sofiane Feghouli: Tüm Türkiyeyi mutlu ettik

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Barcelona maçı sonrası konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

FEGHOULI: 'ÇOK İYİ OYNADIK'

Karşılaşmayı değerlendiren Feghouli, "Bu sadece benim işim değil, bu bir takım işiydi. Takım olarak çok iyi oynadık. Bu seviyede de böyle oynamak gerekiyordu. Bence sadece Galatasaraylılar'ı değil, tüm Türkiye'yi mutlu ettik" dedi.

PENA: 'G.SARAY'I DÜŞÜNÜYORUM'

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena ise "Barcelona'yı değil Galatasaray düşünüyorum. Takım olarak çok iyiydik. Amacımız rövanş maçına taşımaktı bu eşleşmeyi. Hayallerimizi canlı tuttuk. İstanbul'da neler olacağını göreceğiz. Muslera, bizim kaptanımız. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve her yerde kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini söyledi." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Barcelona#Avrupa Ligi

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