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GeriFutbol Galatasaraylı Sofiane Feghouli şov yaptı, Cezayir kazandı
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 01:59 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı Sofiane Feghouli şov yaptı, Cezayir kazandı

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Galatasaraylı Sofiane Feghouli şov yaptı, Cezayir kazandı

Galatasaraylı yıldız Feghouli'nin 2 gol attığı maçta Cezayir, Moritanya'yı 4-1 mağlup etti.

Hazırlık maçında Cezayir ile Moritanya karşı karşıya geldi

Ghezzal ve Feghouli'nin ilk 11'de başladığı mücadeleyi Cezayir 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaraylı Feghouli, karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Rachid Ghezzal ise 68 dakika forma giydi.

Cezayir'in diğer golleri Adam Ounas ve Bounedjah'tan gelirken Moritanya'nın tek golünü Sidi Yakup attı.

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