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Galatasaraylı Sofiane Feghouli şov yaptı, Cezayir kazandı
Galatasaraylı yıldız Feghouli'nin 2 gol attığı maçta Cezayir, Moritanya'yı 4-1 mağlup etti.
Hazırlık maçında Cezayir ile Moritanya karşı karşıya geldi
Ghezzal ve Feghouli'nin ilk 11'de başladığı mücadeleyi Cezayir 4-1'lik skorla kazandı.
Galatasaraylı Feghouli, karşılaşmayı 2 golle tamamladı. Rachid Ghezzal ise 68 dakika forma giydi.
Cezayir'in diğer golleri Adam Ounas ve Bounedjah'tan gelirken Moritanya'nın tek golünü Sidi Yakup attı.