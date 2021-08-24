MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaraylı Sofiane Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı
GeriFutbol Galatasaraylı Sofiane Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı Sofiane Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaraylı Sofiane Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı

 2 gole ulaşan Cezayirli, 2020-21’deki performansına ulaştı. Büyük beklentilerle transfer olduğu Galatasaray’daki kariyerinin en kötü oyununu geçen sezon sergileyen ve adeta yokları oynanıp performansıyla çok eleştirilen Sofiane Feghouli, bu sezona ise çok iyi başladı.

Yüksek maaşı nedeniyle sarı kırmızılıların yollarını ayırmanın hesaplarını yaptığı Cezayirli futbolcu, şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turun da İskoç ekibi St. Johnstone ile deplasmanda 4-2 kazanılan karşılaşmada fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, dün Süper Lig’de oynanan Hata karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray 2-1 Hatayspor / Maç sonucu ve özeti
Galatasaray 2-1 Hatayspor / Maç sonucu ve özeti

7 AY SONRA LİGDE ATTI

Feghouli, Hatay mücadelesindeki golüyle beraber Süper Lig’de 7 ay aradan sonra fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki oyuncu son olarak 20 Ocak 2021’deki Denizli maçında gol atmıştı.

Volkan Demirelden Galatasaraylı yıldıza büyük övgü
Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Galatasaraylı Sofiane Feghouli şimdiden geçen sezonu yakaladı

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi