Galatasaraylı Singo'ya talip var! Transfer listesine girdi

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, Avrupa'da ses getirmeye başladı.

Sarı kırmızılılar, Singo'yu Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Fildişili oyuncu, Galatasaray'da gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulübünün transfer listesine yazdırdı.

NAPOLI İSTİYOR

Napoli’de yeni sezon planlamaları hız kazanırken, sağ bek hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Genç yaşı ve sahip olduğu yüksek potansiyel, Singo için somut bir adım atabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Sportif direktör Giovanni Manna’nın listesinde yer alan isimlerden birinin Fildişi Sahilli Wilfried Singo olduğu ifade edildi. 2000 doğumlu oyuncunun, önümüzdeki sezon sağ kanatta takım kaptanı Giovanni Di Lorenzo ile birlikte önemli bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Manna’nın özellikle fizik gücü ve atletizmini beğendiği Singo’nun, Galatasaray formasıyla sergilediği performans da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Bu bağlamda İtalyan kulübünün, oyuncuyu izlemeye aldığı ve sezon sonunda resmi teklifin yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Singo, bu sezon toplamda 23 maça çıkarken 2 gol 3 asist üretti.