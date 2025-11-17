Galatasaraylı Singo için Liverpool, Manchester United ve Arsenal transferi analizi: En riskli takım!

Haberin Devamı

Galatasaray, sezon başında Monaco'dan Singo'yu 30 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılılar, Osimhen gibi yatırım transferi olarak gördüğü 24 yaşındaki Singo'nun potansiyelini olumlu yönde değerlendiriyor.

İNGİLİZ DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Galatasaray'da oynadığı futbolla İngiltere'den 5 kulübü peşine takan Singo için, ülkesi Fildişi'nden analiz geldi.

Fildişi Sahili'nin eski golcülerinden Sekou Cisse, Singo'nun Premier Lig'e olası transferini takım bazında değerlendirdi.

Cisse'nin konuya ilişkin Africafoot'a yaptığı analiz şu şekilde oldu:

LIVERPOOL: TEMPOYA AYAK UYDURACAK FİZİĞE, HIZA SAHİP



Singo, Liverpool'un temposuna ayak uyduracak fiziğe, hıza ve zihniyete sahip. Sorun, mevki rekabeti ve anlık taktiksel talepler. Kendini kanıtlaması mümkün ama kolay değil.

CRYSTAL PALACE: HIZLI ADAPTE OLUR

Kendisine net bir rol verilir. Ölçülü bir rekabet olur ve hızlı adapte olur. Güçlü oyuncuların başarılı olduğu bir kulüp ve Singo hemen kendine yer bulur. Listedeki en göz alıcı kulüp olmasa da, kariyeri yükselişe geçer.

EVERTON: MAKUL REKABET

Oyunda istediği süreyi bulur. Makul bir rekabet ortamına girer. Ancak Everton, sık sık küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, baskı altında bir kulüp. Ortam zihinsel olarak zorlayıcı. Güçlü uyum sağlasa da kendini zorlu bir ortamda bulur.

BOURNEMOUTH: İLERLEME İÇİN İDEAL

Net taktik planı olan bir takım. Değerli, genç ve atletik oyuncuları var. İlk 11'lerinde vazgeçilmez oyuncuları yok. Hızlı adapte olur ve kesinlikle gelişim gösterir. Kariyerindeki bir sonraki aşama için hafif ama mantıklı bir hedef.

MANCHESTER UNITED: PRESTİJLİ AMA ZORLU

Yoğun rekabet içine girer. Sabırlı olmalı. Öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Singo bu rekabette kaybolabilir. Listedeki en riskli takım.





ARSENAL: KAĞIT ÜZERİNDE ÇEKİCİ, PRATİKTE DEĞİL

Zorlu bir rekabete girer. Taktiksel yaklaşımını değiştiren bir kulüp. Becerilerini geliştirmek için harika bir yer ancak kısa sürede ilk 11'de yer almak için uygun değil. Kısa vadede forma fırsatı bulması zor.