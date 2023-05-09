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Galatasaraylı savunmacıların kusursuz performansı! Sadece Fernando Muslera'nın şutu yok...

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Galatasaraylı savunmacıların kusursuz performansı Sadece Fernando Musleranın şutu yok...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların 4 savunma oyuncusu da dün hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9’unu da kazanırken Kazımcan da 3’te 3 yaptı. Dün ayrıca Muslera hariç 10 oyuncu da en az 1 şut denemesinde bulundu.

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G.Saray’ın Başakşehir karşısında ilk 11 çıkan 4 savunma oyuncusu da maçta hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9’unu da kazanırken Kazımcan da 3’te 3 yaptı. 

Ayrıca bu sezon Süper Lig’de maç başına en fazla isabetli şut çeken (7.5), net gol pozisyonu üreten (3.2) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (33.2) takım Galatasaray.

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SADECE MUSLERA’NIN ŞUTU YOK

Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera hariç Başakşehir maçına ilk 11 çıkan 10 Galatasaray oyuncusu da en az bir şut çekti. Mertens 4 şutla zirvede yer alırken Icardi 3, Kerem 2, Torreira 2, Abdülkerim 2, Oliveira 1, Nellson 1, Kazımcan 1, Boey 1 şut attı.

FUTBOLCU | HAVA TOPU | İKILI MÜCADELE | TOP KAPMA | PAS ARASI | S.TOP KAZANMA

· Abdülkerim 9/9 12/14 3 25
· Nelsson 9/9 9/9-24 
· Boey9/914/191- 6
· Kazımcan 3/38/18 222

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

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