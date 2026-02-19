Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir! Carlo Ancelotti’den sürpriz

Haberin Devamı

Son haftalardaki yükselişini Juventus karşısında taçlandıran Sara, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, daha önce Juve’yi de çalıştıran Brezilya Milli Takımı’nın hocası Ancelotti’nin radarına takılmayı başardı.

Sezonun bir bölümünde yedek kaldıktan sonra formayı tekrar kapan Gabriel Sara, her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Sambacı, asıl finali ise Juventus karşısında yaptı. Tüm dünya tarafından takip edilen maçı, Brezilya Milli Takımı’nın hocası Carlo Ancelotti de ilgiyle izledi.

Kadrodaki sakatlar nedeniyle bazı değişiklikler yapmayı planladığı bilinen İtalyan teknik adam, daha önce çalıştırdığı Juventus’un son durumuna bakarken, Sara’ya hayran kaldı. Tecrübeli hocanın, yıldız futbolcuyu Brezilya Milli Takımı’na davet edebileceği konuşuluyor.

Sara ise kendine has tavrıyla mütevazı açıklamalar yapmaya devam ederken, sosyal medya paylaşımında “Özel bir geceydi, insanın hayalini kurduğu türden. Sahada gösterdiğimiz bağlılık ve ruh için bu grupla çok gurur duyuyorum. Şimdiye kadar gösterilen harika çalışma için herkesi tebrik ederim. Ayağımız yere basıyor, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm odağımız rövanş maçında” ifadelerini kullandı.