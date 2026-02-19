×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir! Carlo Ancelotti’den sürpriz

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Gabriel Sara#Juventus
Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir Carlo Ancelotti’den sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 08:19

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı tarihi Juventus galibiyeti sonrası maçın adamı seçilen Gabriel Sara’ya, kariyerinin en büyük müjdesi gelebilir.

Haberin Devamı

Son haftalardaki yükselişini Juventus karşısında taçlandıran Sara, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, daha önce Juve’yi de çalıştıran Brezilya Milli Takımı’nın hocası Ancelotti’nin radarına takılmayı başardı.

Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir Carlo Ancelotti’den sürpriz

Sezonun bir bölümünde yedek kaldıktan sonra formayı tekrar kapan Gabriel Sara, her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Sambacı, asıl finali ise Juventus karşısında yaptı. Tüm dünya tarafından takip edilen maçı, Brezilya Milli Takımı’nın hocası Carlo Ancelotti de ilgiyle izledi.

Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir Carlo Ancelotti’den sürpriz

Haberin Devamı

Kadrodaki sakatlar nedeniyle bazı değişiklikler yapmayı planladığı bilinen İtalyan teknik adam, daha önce çalıştırdığı Juventus’un son durumuna bakarken, Sara’ya hayran kaldı. Tecrübeli hocanın, yıldız futbolcuyu Brezilya Milli Takımı’na davet edebileceği konuşuluyor.

Galatasaraylı Sara’ya Juventus maçı sonrası hayatının müjdesi gelebilir Carlo Ancelotti’den sürpriz

Sara ise kendine has tavrıyla mütevazı açıklamalar yapmaya devam ederken, sosyal medya paylaşımında “Özel bir geceydi, insanın hayalini kurduğu türden. Sahada gösterdiğimiz bağlılık ve ruh için bu grupla çok gurur duyuyorum. Şimdiye kadar gösterilen harika çalışma için herkesi tebrik ederim. Ayağımız yere basıyor, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm odağımız rövanş maçında” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Gabriel Sara#Juventus

BAKMADAN GEÇME!