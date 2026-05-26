Galatasaraylı Sallai'ye İngiltere'den talip çıktı!

Galatasaray’da Roland Sallai'nin, Premier Lig takımlarının radarında olduğu öğrenildi.

İstikrarlı futbolcu için İngiliz ekibi Fulham, sarı kırmızılıların kapısını tekrar çalabilir. Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti.

Galatasaray'ın, Sallai için en az 15 milyon euro bandında teklif beklediği ifade edildi.

NEDEN 10+4 KURALI

Yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği belirtildi. Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu kaydedildi.

Sallai, 2024-2025 sezonu başında Freiburg’tan 6 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Macar futbolcu, bu sezon 47 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti.