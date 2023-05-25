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Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey için teklif yağıyor! 20 milyon Euro bekleniyor

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray
Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey için teklif yağıyor 20 milyon Euro bekleniyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

Avrupa kulüplerinden Cimbom’a Fransız sağ bek için teklif yağıyor. Bu sezon sergilediği performansla transfer piyasasının gözdeleri arasına giren Sacha Boey ile ilgilenen kulüplerin başında Arsenal ve Lyon geliyor. Sarı kırmızılı kulüp, geçen yıl 1.2 milyon Euro’ya aldığı 22 yaşındaki oyuncuyu hedeflediği fiyata sattığı takdirde 16 kat kâr edecek.

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Bu sezon Galatasaray’da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için sarı kırmızılı kulübe transfer teklifleri yağıyor. Sezon başında İtalya’nın Udinese ve Monza takımlarından gelen 5’er milyon Euro’luk öneriyi reddeden Galatasaray yönetimi, yeni talip olan kulüplerden isteyeceğin rakamın ne olacağına karar verdi. Boey’in henüz 22 yaşında ve gelişim gösteren bir futbolcu olmasını dikkate alan sarı kırmızılılar, bonservis fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

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Fransız sağ bekin menajeri, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan 10 kulüple temas halinde olduğunu Galatasaray’a bildirdi. Sacha Boey ile ilgilenen takımların başında Arsenal ve Lyon geldiği öğrenilirken, oyuncuyu geçen yıl Rennes’ten 1.2 milyon Euro’ya alan sarı kırmızılılar 16 kat kâr elde etmiş olacak. Sarı kırmızılıların bu satışa sıcak bakmasında, yüksek kâr beklentisinin yanı sıra oyuncunun yüksek maaş içeren yeni bir kontrat talebinde bulunması ve yedeğinin Leo Dubois gibi güven veren bir isim olması da büyük rol oynadı.

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray

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