Galatasaraylı Sacha Boey, İngiliz devinin ilgisini doğruladı! Mauro Icardi itirafı: En kötüsünü düşünmüştüm

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Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, kariyeri ve Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı takımla geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Sacha Boey, performansıyla dev kulüplerin radarında yer alıyor.

TAKIMIN DEĞİŞMEZİ OLDU

Galatasaray'da Okan Buruk'ın en çok güvendiği isimlerden olan Fransız sağ bek, takımıyla Avrupa ve Süper Lig'deki maçların tamamında sahadaki yerini aldı.

KARİYERİ VE ICARDI HAKKINDA KONUŞTU

Tüm maçlarda görev alan ve başarılı bir oyun ortaya koyan Sacha Boey'in ismi birçok kulüple anılırken yıldız futbolcudan Fransız basınına kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

"EN KÖTÜYE HAZIRLAMIŞTIM KENDİMİ"

Mauro Icardi'nin takıma ilk transfer olduğu döneme ilişkin konuşan Boey, "Mauro Icardi Galatasaray’a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım kendimi. Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maça çıktı, ilk golünü attı, antrenmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm. Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi dahil olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh. Saha içinde çok farklı, tek bir topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor. Icardi sevgiye ihtiyaç duyan bir isim, taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için sahada elinden geleni yapıyor. Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, onu etkilemiyordu bu haberler. O hiç etkilenmediği için haberler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim." dedi.

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"HAYALİM PREMİER LİG'DE OYNAMAK"

Hayalinin Premier Lig olduğunu ve Arsenal ile görüşmeler yapıldığını kaydeden Sacha Boey, "Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak. Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var. Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu. Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok." diye konuştu.

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FRANSA MİLLİ TAKIMI

Fransız Milli Takımı'na bir gün seçileceğine inandığını belirten 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu, "Fransa U17, U19 ve U20 takımlarında forma giydim. Geçen yıl da Ümit Milli Takım kadrosundaydım. Bana bir gün Fransa Milli Takımı’nda oynayacaksın deseler asla inanmazdım. Zamanla bir hedef haline geldi, özellikle takımda Milli Takımlara giden arkadaşlarımı gördükten sonra. Benim şahsi bakış açım bu meseleyi zamana bırakmak gerektiği. İyi performanslarımı sürdürüyorum, yükselişimi devam ettiriyorum, bugün olmasa eğer böyle devam edersem bile bir gün davet alacağımı biliyorum. Davet almak da yeterli değil, gittikten sonra orada kalıcı olmak önemli. İnsanlar bu konuyla ilgili çok fazla konuşuyor ama ben görmezden geliyorum, çünkü bu işin sonunda davet alamazsanız bu sizi etkileyebilir. Bu yüzden ben çok umursamıyorum. Şampiyonlar Ligi bu açıdan Milli Takım hedefimde bana çok yardımcı olabilir çünkü Milli Takım’la isminiz çok anıldığında insanlar bu maçlarda sizi dikkatle izleyecekler ve hakkınızda net bir fikir sahibi olacaklar." açıklamasını yaptı.

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MARSİLYA İDDİALARI HAKKINDA

Sacha Boey, "Marsilya iddiaları doğru mu?" sorusuna "Marsilya haberleri doğruydu. Sonra neler oldu bilmiyorum. Marsilya'nın teklifi vardı." yanıtını verdi.