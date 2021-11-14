Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'ndan Selçuk İnan'a sitem!

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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, NTV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Sabri "Volkan Demirel'le kursta karşılaştınız, ilk adımı kim attı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: Hiçbir şey olmamış gibi 'N'aber, nasılsın?' olduk. Hiç o olaylara girmedik bile. İnsanlar halı sahada bile arkadaşlarıyla tartışabiliyor. Düşünün, biz profesyonel bir maçta stresli karşılaşmalarda neler yapabiliyoruz. Futbolda saha içinde olan saha içinde kalır. Saha dışına taşımazsanız sıkıntı yok. Saha içinde her türlü gerginlik olabilir. Profesyonel bir futbolcunun yaşadıklarını çoğu insan bilemez. Deplasmanda farklı, kendi evinde farklı, şampiyonluk maçında farklı atmosferler olur. Tatsız olaylarla ilgili de haklı-haksız tartışmasına gerek yok.

SELÇUK İNAN'A SİTEM

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Prandelli döneminde 3 ay kadro dışı kalan ve daha sonra affedilen Sarıoğlu "O görüntüde buruktum. Arda kaptan yapıldı genç yaşında ama hepimize soruldu. Yönetim bu yönde karar aldı. Galatasaray teamüllerine uygundu. Ama ben 3 ay yoktum, başkası kaptan seçildi. 3 ay yoktum, bir kere aramadı. (Selçuk İnan) Geri döndüğümde kaptanlığı bırakmak istemedi." dedi.

Sabri Sarığlu sözlerini, "Arkadan dönen işler. Şu anda aramızda bir şey yok. Yolda görsem selam veririm sadece. Yerimde taş olsa çatlardı. Galatasaray için susuyorum" ifadeleriyle sürdürdü.