Galatasaraylı Ryan Babel'in büyük mutluluğu: "Torunlarıma anlatacağım"

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Takımı adına attığı dördüncü golden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Ryan Babel, "İlk defa kariyerimde böyle şanslı bir an yaşadım. Oyuna girer girmez ilk dokunuşumda gol attım. Torunlarıma anlatacağım bu golü. Bana ve takıma güven kazandırdı bu gol, rakibin de moralini çökertti. Golümden ve galibiyetten çok mutluyum." dedi.

İtalya'dan da galibiyetle döneceklerine inandığını belirten Mbaye Diagne, "Çok mutluyum. Oyuna girdim ve takıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı. Lazio ile zor bir maç olacak. Orada da kafamız dik olacak ve istediğimiz sonucu alacağız. Allah, bize yardım edecek ve kazanacağız." diye konuştu.