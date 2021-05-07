Galatasaraylı Radamel Falcao'ya transferde sürpriz talip! Celta Vigo'dan teklif...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Transferinden bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kolombiyalı futbolcuya İspanya'dan talip çıktı.

İspanya basını, Celta Vigo yönetiminin, Falcao'nun transferi için çalışmalara başladığı belirtildi.

Haberde; 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Falcao, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.