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GeriFutbol Galatasaraylı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Parkı'nı gezdi
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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Galatasaraylı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Parkı'nı gezdi

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Galatasaraylı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Parkı'nı gezdi
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Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı gezdi.

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina içerisindeki Aslan Park’ı ziyaret etti.

Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30’dan fazla büyük kediyi merakla izledi.

Radamel Falcao ayrıca aslanlar ile ilgili sorular da sordu.

Kaplan lakaplı ünlü futbolcu, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi. Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao’nun kızları ise Aslan Park’ta doyasıya eğlendi.

 

Galatasaraylı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Parkını gezdi

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