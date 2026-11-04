Galatasaraylı oyuncuların bozuk zemin tepkisi!

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Galatasaray, Stuttgart karşısında stadın zemin nedeniyle de sıkıntı anlar yaşadı.

Sarı kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen maç oynanırken zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti. Nijeryalı futbolcu bir pozisyonda sakatlanma tehlikesi de atlattı.

Teknik direktör Okan Buruk kötü bir zeminde oynadıklarını ve saha şartlarının iki takımı yorduğunun altını çizerken, İsmail Jakobs da karşılaşmanın ardından aynı konuya dikkat çekti. Sahanın zeminininden dert yanan Senegalli futbolcu, “Saha şartları çok zorladı. Zemin futbol oynamak için elverişsizdi ve çok kaygandı. Özellikle ben ve Roland açısından biraz daha zor oldu çünkü saha şartları çok iyi değildi! Bizi savunmada zorladı” ifadelerini kullandı.