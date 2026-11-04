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Galatasaraylı oyuncuların bozuk zemin tepkisi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#RAMS Park#UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaraylı oyuncuların bozuk zemin tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

Osimhen sakatlanma tehlikesi geçirirken Jakobs “Zemin futbol oynamak için elverişsizdi ve çok kaygandı. Bizi savunmada zorladı” diye konuştu.

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Galatasaray, Stuttgart karşısında stadın zemin nedeniyle de sıkıntı anlar yaşadı.

Sarı kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen maç oynanırken zeminden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletti. Nijeryalı futbolcu bir pozisyonda sakatlanma tehlikesi de atlattı.

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Teknik direktör Okan Buruk kötü bir zeminde oynadıklarını ve saha şartlarının iki takımı yorduğunun altını çizerken, İsmail Jakobs da karşılaşmanın ardından aynı konuya dikkat çekti. Sahanın zeminininden dert yanan Senegalli futbolcu, “Saha şartları çok zorladı. Zemin futbol oynamak için elverişsizdi ve çok kaygandı. Özellikle ben ve Roland açısından biraz daha zor oldu çünkü saha şartları çok iyi değildi! Bizi savunmada zorladı” ifadelerini kullandı.

 

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#Galatasaray#RAMS Park#UEFA Şampiyonlar Ligi

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