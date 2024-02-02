Galatasaraylı oyunculardan galibiyet sözleri: Tek hedef şampiyonluk

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Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Berkan Kutlu, "Öncelikle Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü, onu saygıyla anıyoruz. Maç için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken goller bulduk, üçü de atabilirdik. Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev verilirse yaparız." diye konuştu.

Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Barış Alper Yılmaz, "Zor bir deplasmanda oynadık ve kazanmayı bildik. Taraftarlarımız bizim yanımızdaydılar, onlara armağan olsun." dedi.