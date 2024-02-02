×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı oyunculardan galibiyet sözleri: Tek hedef şampiyonluk

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig
Galatasaraylı oyunculardan galibiyet sözleri: Tek hedef şampiyonluk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 22:29

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Haberin Devamı

Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Berkan Kutlu, "Öncelikle Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü, onu saygıyla anıyoruz. Maç için de takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken goller bulduk, üçü de atabilirdik. Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev verilirse yaparız." diye konuştu.

Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Barış Alper Yılmaz, "Zor bir deplasmanda oynadık ve kazanmayı bildik. Taraftarlarımız bizim yanımızdaydılar, onlara armağan olsun." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!