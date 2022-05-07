Galatasaraylı oyunculardan Başakşehir maçı sonrası değerlendirme: "Yeni sezonda affımız yok"

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Galatasaraylı futbolcular Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Son anlarda buldukları pozisyona dikkat çeken Alpaslan Öztürk, "Bizim için gerçekten zor bir sezon. Başakşehir, bu ligin en iyi top oynayan takımlarından birisi. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. İyi mücadele ettik ama yeterince topa sahip olamadık. Çoğu zaman savunmada kaldık. Son dakikada golü atsak, 1-0 ayrılabilirdik, şans bizim yanımızda değildi. Sağlık olsun diyoruz. Hem genç oyuncular hem de biz ağabeyler olarak hem onları motive etmek hem kendimizi motive etmek. Zaman zaman kenarda kalmak, forma şansı geldiğinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten kolay değil. Allah yardımcımız olsun." açıklamasını yaptı.

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Türkiye'ye adapte olduklarını söyleyen Alexandru Cicaldau, "Zor bir sezon geçirdik. Hem benim, hem takım için. İki maçımız kaldı, onları kazanmaya çalışacağız. Yeni sezona daha moralli girmemiz gerekiyor. Morutan ile çok iyi alıştık Türkiye'ye. Bütün takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci kolay atlatmak için bize yardımcı oldular." diye konuştu.

Zor bir yıl geçirdiklerini ve gelecek sezon taraftara karşı sorumlu olduklarını belirten Olimpiu Morutan ise "Zor bir sezon geçirdik bu yıl. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yeni sezonda daha iyi mücadele edip kendimi daha iyi göstermek istiyorum. Yeni sezonda affımız yok bu durumlardan seyircilere karşı." dedi.