Galatasaraylı oyuncular Trabzonspor maçı sonrası konuştu

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Sakatlanan Muslera ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı. Durumu belli değil. Umarım bir şey olmaz. Galibiyet geri planda kaldı. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun ve yanımızda olsun." dedi.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok güzel bir galibiyet oldu. Geriye düştük ama bu bizi yıldırmadı. Geriye dönebileceğimizi biliyorduk. Taraftar harikaydı. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Maça geride başlamayı kimse istemez. Ama buradan ayağa kalkmak önemli. Sahada bir şekilde maçı çevireceğimize inanıyoruz. Birbirimizle konuştuk ve motive ettik. Kazanacağımızın farkındaydık. Çok güzel bir galibiyet oldu." açıklamasını yaptı.

Kazanmaya devam etmek istediklerini kaydeden Mauro Icardi, "Çok memnunum. Takım adına da mutluyum. Birçok maçı kazanmış olduk. Maç maç gidiyoruz. Şimdi iznimiz olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk, erken gol daha da zorlaştırdı. Geri dönmeyi başardık. 12'de 12 oldu. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Sakin kalarak maçı kazandıklarını belirten Dries Mertens, "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk ve kazanmayı bildik. Sakin olmak önemliydi. 1-0'dan sonra aceleci olabilirdik. Sakin kaldık ve ikinci yarı maçı kazandık." açıklamasını yaptı.

Okan Kocuk: Galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum

Öncelikle Nando’ya geçmiş olsun diliyorum. Hiç kimse sakatlık olsun istemez. Ben de böyle bir şekilde kaleye geçmek istemezdim ama tabii Galatasaray burada önemli olan. Bayrağı ondan teslim aldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Durumunu bilmiyorum umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Bugün sahadan galibiyetle ayrıldık, çok mutluyum, bu galibiyeti de Muslera’ya armağan ediyorum.

Takımın durumu gerçekten çok neşeli. İçeride tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini çok seviyor, saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste geldikçe de birbirimize olan güvenimiz ve inancımız artarak devam ediyor. Bunda önemli bir pay da hocamızda, içeride tam bir aile ortamı oluşturdu.

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Muslera'nın yokluğu üzerimde baskı oluşturuyor ama bu güzel bir baskı. Artık daha da tecrübeli bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Daha önce de böyle bir dönem oldu ama o zaman oynamayan bir Okan vardı. Bu sene tecrübeli, özgüveni olan bir Okan var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takımda herkes birbiri için savaşıyor, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.