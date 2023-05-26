Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı oyuncular, Florya'da söz verdi: 'Ankara'da şampiyon olup, Fenerbahçe'yi de yeneceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Florya#Süper Lig
Galatasaraylı oyuncular, Floryada söz verdi: Ankarada şampiyon olup, Fenerbahçeyi de yeneceğiz
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların iki kaptanı, Erden Timur’a, “Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankaragücü’nü mağlup edip mutlu sonu garantileyeceğiz. Şampiyonluğu Ankara’da kazanırsak da rehavete kapılmayacağız. Fenerbahçe karşısında hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız ve derbiyi kazanacağız” dedi.

Haberin Devamı

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da moraller yerinde. Ankaragücü deplasmanında kazanmaları durumunda sarı kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bakmaksızın sezonu zirvede bitirmeyi garantileyecek. 23. şampiyonluğa sadece 90 dakikalık uzaklıkta olan Galatasaray’da futbolcular çok yakın oldukları kupa hedefine kilitlenmiş ve inanmış durumda. Öyle ki hemen hemen her fırsatta da futbolcular bu inancı sözcüklere döküyor.

Kulübün efsane isimleri ile Florya'da bir araya geldiler

Sarı kırmızılı takımın çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanı izleyenler arasında kulübün efsane isimleri, eski oyuncuları ve davetlilerle birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da vardı. Bu sezon yaptığı transferler, harcadığı mesai ve yaptığı maddi-manevi fedakarlıklarla şampiyonluk hedefinde önemli paya sahip olan Erden Timur antrenmanı yakından takip ederken oyuncularla da kısa bir sohbet toplantısı yaptı. Galatasaraylı oyuncular da bu sohbette şampiyonluğa olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandıGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandıHaberi görüntüle

Konsantrasyonumuzu bozmadan derbide sahaya çıkacağız

Sarı-kırmızılı futbolcularla yemek yiyen Erden Timur’a, takım kaptanları Muslera ve Kerem, “Galatasaray taraftarlarının ve sizlerin endişesi olmasın. Ankara’da, rakibimizi mağlup edip şampiyonluğa ulaşacağız. Son hafta derbiyi de hiç konsantrasyonumuzu bozmadan aynı ciddiyetle oynayacağız. Fenerbahçe’yi de yeneceğiz! Ankaragücü maçında şampiyonluğa ulaşsak bile bu bizi rehavete sokmayacak. Şampiyon da olacağız, taraftarımızın önünde oynayacağımız derbide Fenerbahçe’yi de mağlup edeceğiz” diyerek ne kadar motive olduklarını ortaya koydular.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Florya#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık
SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik