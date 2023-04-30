Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı oyuncu mağlubiyet sonrası özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş
Galatasaraylı oyuncu mağlubiyet sonrası özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 22:04

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Milot Rashica değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaraylı oyuncular Sergio Oliveira ve Milot Rashica, Beşiktaş yenilgisinin ardından konuştu.

Hatalar yaptıklarını söyleyen Milot Rashica, "Derbiye çok iyi başladık, fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda pozisyonel hatalarımız oldu. Hedefimiz aynı. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz." diye konuştu.

Yenen ikinci golde yaptığı hatadan dolayı üzgün olduğunu belirten Sergio Oliveira, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim. Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim." dedi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşlı oyunculardan derbi galibiyeti sözleri: Soyunma odasında gırgır şamata...Beşiktaşlı oyunculardan derbi galibiyeti sözleri: Soyunma odasında gırgır şamata...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Derbi#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota