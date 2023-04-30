Galatasaraylı oyuncu mağlubiyet sonrası özür diledi

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Galatasaraylı oyuncular Sergio Oliveira ve Milot Rashica, Beşiktaş yenilgisinin ardından konuştu.

Hatalar yaptıklarını söyleyen Milot Rashica, "Derbiye çok iyi başladık, fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda pozisyonel hatalarımız oldu. Hedefimiz aynı. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz." diye konuştu.

Yenen ikinci golde yaptığı hatadan dolayı üzgün olduğunu belirten Sergio Oliveira, "Hataları görmek kolay, ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım ve kendimi düzelteceğim. Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim." dedi.