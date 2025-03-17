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Galatasaraylı Osimhen'in taraftarı olduğu takımı açıkladı! Transfer itirafı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Chelsea
Galatasaraylı Osimhenin taraftarı olduğu takımı açıkladı Transfer itirafı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 10:03

Galatasaray’ın kiralık aşkı Victor Osimhen ile ilgili yıldız oyuncunun kaptanı konuştu. Nijerya Milli Takım kaptanı Ekong, Osimhen’in rotasının Premier Lig olması gerektiğini savundu.

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında, Milli Takım'daki kaptanı Ekong konuştu. 

Ekong'un açıklamaları şu şekilde oldu;

Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum ancak aynı zamanda üst düzey diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayabilir. Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz.

Serbest kalma maddesi var, yazın her şey netleşecek. Galatasaray’a gittikten sonra onun için işlerin iyi gittiğini, harika işler yaptığını düşünüyorum. Onu Galatasaray’da bir sezon daha görmek isterim. Ya da, Premier Lig’de oynamasını istiyorum. Başka bir ligde veya takımda onu görmek istemiyorum. 

Galatasaraylı Osimhenin taraftarı olduğu takımı açıkladı Transfer itirafı

En çok çalıştığı kısım bitiricilik. Nitelikleri, azmi, her topu kovalaması… Havada toplarında inanılmaz. Ona havadan top atarsanız mutlaka yakalar ve değerlendirir.

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Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya olursa veya kanatlardan içeri orta açarsanız mutlaka gol atar. Direkt bir oyuncu. Bu yüzden Premier Lig’e uygun olacağını düşünüyorum.”

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Chelsea

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