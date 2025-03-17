Galatasaraylı Osimhen’in Arsenal transferi için Gallas’tan flaş açıklama! ‘Arteta onu yönetemez’

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Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Osimhen’in olası Arsenal transferi hakkında Willam Gallas konuştu.

Gallas’ın konuşması şu şekilde oldu;

(Arsenal Teknik Direktörü olsaydım) Osimhen, transfer etmek isteyeceğim adam olurdu. Galatasaray'da iyi bir performans sergiliyor, Napoli'den kiralık olarak geldi ve orada sadece bir sezon kalacak. O iyi bir oyuncu ve 20 gol atabilir. Belki daha fazla.





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Defans oyuncularını zorluyor. Bu yüzden Kai havertz veya başka bir santrfor ile beraber ikili olarak iyi oynayabilir. Çift forvette daha özgür olur, bu da gol atmasına olanak tanır. Arsenal’e çabuk uyum sağlar.

Ancak belki de Arteta, Osimhen gibi bir oyuncuyu yönetecek kalibrede olmayabilir. Osimhen gibi güçlü karaktere sahip oyuncularla başa çıkabilecek bir kişiliğe sahip değil.”



