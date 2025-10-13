×
Galatasaraylı Osimhen için 'oynat' emri! Yönetici konuştu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 12:36

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda bu sezon milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle önemli maçlar kaçıran Osimhen için, yıldız golcünün ülkesinden haber geldi.

Sarı-Kırmızılı ekibin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde 75 milyon euroya İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in üzerine titriyor.

Ancak Galatasaray'ın Osimhen konusunda son derece özenli olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'ndan gelen istekler son derece dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

ACİL İNİŞ YAPILMIŞTI

Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de yer aldığı Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camı çatlamasından kaynaklı acil iniş yaptı.

ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRDI

26 yaşındaki golcü, Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katıldı. Ancak Nijerya kampında toprak sahada antrenman yapması ve bakımsız bir otobüsle taşınması, Galatasaray cephesinde büyük endişe yarattı. Daha önce Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Osimhen, Galatasaray'ın Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti.

OYNAMASI İSTENİYOR

Galatasaray'ın endişesi henüz dinmemişken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı. Üst düzey bir yetkilinin, Teknik Direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öğrenildi.

Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesi istendi. Bu karar Galatasaray cephesini son derece tedirgin etmeye yetti.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 26 gole imza atarak dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray, bu yüksek performansın oyuncunun sağlığından olmaması için milli takım sürecinin daha profesyonel şartlarda yürütülmesini arzuluyor.

