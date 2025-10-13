Galatasaraylı Osimhen için ‘oynat’ emri! Yönetici konuştu

Haberin Devamı

Sarı-Kırmızılı ekibin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde 75 milyon euroya İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in üzerine titriyor.

Ancak Galatasaray'ın Osimhen konusunda son derece özenli olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'ndan gelen istekler son derece dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

ACİL İNİŞ YAPILMIŞTI

Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de yer aldığı Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camı çatlamasından kaynaklı acil iniş yaptı.

ÖNEMLİ MAÇLARI KAÇIRDI

26 yaşındaki golcü, Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katıldı. Ancak Nijerya kampında toprak sahada antrenman yapması ve bakımsız bir otobüsle taşınması, Galatasaray cephesinde büyük endişe yarattı. Daha önce Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Osimhen, Galatasaray'ın Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti.

Haberin Devamı

OYNAMASI İSTENİYOR

Galatasaray'ın endişesi henüz dinmemişken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı. Üst düzey bir yetkilinin, Teknik Direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öğrenildi.

Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesi istendi. Bu karar Galatasaray cephesini son derece tedirgin etmeye yetti.

Gözden Kaçmasın Bissouma acılar içinde yerde kaldı! İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar Haberi görüntüle

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 26 gole imza atarak dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray, bu yüksek performansın oyuncunun sağlığından olmaması için milli takım sürecinin daha profesyonel şartlarda yürütülmesini arzuluyor.

Haberin Devamı