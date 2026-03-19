Galatasaraylı Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk mesajı

#Galatasaray#Noa Lang#Sakatlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 12:49

Galatasaraylı Noa Lang, Liverpool maçında parmağından sakatlanmış ve sedye eşliğinde oyundan çıkarılmıştı. Sarı kırmızılı futbolcu, başarılı bir operasyon geçirdi ve ameliyatının ardından mesaj paylaştı.

Galatasaraylı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı.

Sarı kırmızılı oyuncu, dakikalar 80'i gösterdiğinde reklam panolarına çarparak parmağından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Başarılı oyuncu, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalmıştı.

Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamada, Noa Lang'ın  sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve operasyon geçireceği ifade edilmişti.

LANG'DAN MESAJ VAR: KÖTÜ GÜNLER OLUR

Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Lang, başarılı bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı ve taraftarlara mesaj gönderdi.

Noa Lang'ın paylaşımı: "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler."

 

BAKMADAN GEÇME!