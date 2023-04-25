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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya devler talip oldu! Transfere sıcak bakıyor...

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#Transfer#Nicolo Zaniolo#Galatasaray
Galatasaraylı Nicolo Zanioloya devler talip oldu Transfere sıcak bakıyor...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 21:05

Galatasaray'ın devre arasında bonservisiyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için bir transfer iddiası daha gündeme gelirken İtalyan futbolcunun sıcak baktığı iddia edildi.

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Sarı kırmızılı takımın Serie A devi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ülkesinde transfer gündeminden düşmüyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Torino ekibi Juventus'un yaz transfer dönemi hedeflerinden birinin Zaniolo olduğu belirtildi.

JUVE'NİN LİSTESİNDE

Juventus'un hücum hattına takviye planladığı ve Zaniolo'nun bir kez daha transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

İtalyan yıldızla ayrıca Milan'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

DÖNMEK İSTİYOR 

23 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun İtalya'ya geri dönmek istediği kaydedildi.

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