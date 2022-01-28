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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

#Mostafa#Mısır#Galatasaray
Galatasaraylı Mostafa Mohamedin yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava girdiği iddia edilen arkadaşına soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

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Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın Giza şehrindeki bir eğitim enstitüsünde Galatasaray'ın futbolcusu Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin Muhammed’in yerine sınava girdiği belirtilmişti. Haberlerde, o kişinin 3 sınava girdiğini itiraf ettiği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Sanığın, Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası’nda yer aldığı için arkadaşına yardım etmek istediğini söylediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM YETKİLİSİ: OLANLARDAN HABERİMİZ YOK

Mısır Milli Takımı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaydan ve detaylarından haberimiz yok. Mohamed de bilgi sahibi değil. Şu an önümüzdeki maça konsantre. Tek bildiğimiz, turnuvadan önce sınav için erteleme talep ettiği ancak bunun reddedildiği" ifadelerini kullanmıştı.

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MOHAMED'İN BABASI YALANLADI

Mostafa Mohamed'in babası ise oğlunun böyle bir şey yapmadığını belirterek, "Kendi yerine sınava başka birini soktuğu haberleri hem komik hem de yanlış. Eğer sınavının ertelenmesine sıcak baksalardı, Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verip olayı resmileştirecekti ancak sıcak bakmadıkları için başka birini sınava soktuğu iddiaları gerçek dışı. Şu an ülkemizi temsil ediyor. Bu haberler yalan" diye konuşmuştu.

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#Mostafa#Mısır#Galatasaray

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