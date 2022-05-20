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Galatasaraylı Mostafa Mohamed: 'Kendi açımdan mutlu değilim'

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Babel
Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Kendi açımdan mutlu değilim

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da tek golün sahibi Mostafa Mohamed, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'BU SEZONU UNUTMALIYIZ'

Sezon genelindne mutsuz olduklarını vurgulayan Mostafa, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz" dedi.

'DAHA İYİ OLMALIYIM'

Mostafa Mohamed sözlerini, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Ben de sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu" ifadeleriyle tamamladı.

BABEL: 'BAZI SEZONLAR İYİ OLMUYOR'

Ryan Babel ise "Enteresan bir sezon oldu. İnsanlar şampiyonluk ve gol bekliyordu ama bazı sezonlar iyi olmuyor. Zor zamanlar geçirince de bir şeyler öğrenecek. Buradaki oyuncular da gelecek sezon için bir şeyler öğrenmiş olacak" şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Babel

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