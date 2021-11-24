Galatasaraylı Mostafa Mohamed için flaş transfer sözleri! 'Onaylanmaz'

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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığını ve Fatih Terim'in bonservisini almak istediklerini söylediği Mostafa Mohamed için çarpıcı bir açıklama geldi.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın sahip olduğu 4 milyon euroluk opsiyonla Mostafa'nın bonservisini alamayacağını iddia etti.

20 MİLYON EURO EDER

Mısır basınına konuşan Mansour, "Mohamed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mohamed'de Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

FIFA TARAFINDAN ONAYLANMAZ

Mansour sözlerini "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" ifadeleriyle tamamladı.