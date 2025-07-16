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Galatasaraylı Morata’ya transfer şoku! Osimhen engeli karşısına çıktı

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#Galatasaray#Morata#Transfer
Galatasaraylı Morata’ya transfer şoku Osimhen engeli karşısına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 16:42

Galatasaray’ın Milan’dan transfer ettiği Alvaro Morata, sarı kırmızılılarla ayrılığın eşiğindeydi ancak bu girişim askıya alındı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Como’nun kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata, sar kırmızılılarda kaldı. İspanyol golcünün transferi, Osimhen engeline takıldı. 32 yaşındaki yıldızın Galatasaray’dan ayrılması, Osimhen transferinin çıkmaza girmesiyle şimdilik askıya alındı.

Galatasaraylı Morata’ya transfer şoku Osimhen engeli karşısına çıktı

Morata, sarı-kırmızılı kulüple 2026 Ocak ayına kadar kiralık sözleşmeye sahip. Galatasaray, Mauro Icardi’nin diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olması (antrenmanlara başlasa da) nedeniyle, eldeki tek santrfor olan Morata’yı bırakmak istemiyor.

Galatasaraylı Morata’ya transfer şoku Osimhen engeli karşısına çıktı

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Bu nedenle transfer süreci, oyuncunun tüm ısrarına rağmen kilitlenmiş durumda.

MORATA KAMPA ÇAĞRILDI, COMO BEKLEMEDE

Como cephesi, Morata’dan ‘tamam’ yanıtını almış olsa da Galatasaray cephesinden çıkacak onayı bekliyor. İspanyol golcü, yaz kampı için takıma katılmak istemediğini kulübe iletmişti ancak bu talebi reddedildi.

Galatasaraylı Morata’ya transfer şoku Osimhen engeli karşısına çıktı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Morata’nın takımda kalmasını istiyor.

COMO ‘ŞİMDİLİK’ ASKIYA ALDI

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Morata transferiyle hücum hattına büyük bir güç katmak istiyor ancak Galatasaray, Osimhen transferi sonuçlanmadan Morata’yı bırakma niyetinde değil.

İtalyan ekibinde bekleyiş sürerken, Morata şu an için İstanbul’da takım antrenmanlarına geri dönmüş durumda.

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#Galatasaray#Morata#Transfer

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