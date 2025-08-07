×
Galatasaraylı Morata resmen Como'ya transfer oluyor! İşte bonservisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 16:04

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiraladığı Alvaro Morata, Como'ya transfer oluyor. İspanyol golcünün bonservisi belli oldu.

Serie A ekibi Como'nun transfer etmek istediği Alvaro Morata için flaş bir iddia geldi.

Como bir süredir transfer etmek istediği Alvaro Morata için İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Morata'nın Como'ya transferi için anlaşma tamamlanmak üzere. Galatasaray ile sözlü anlaşma son aşamaya gelindi.

5 MİLYON EURO

Morata'nın Como'ya transferinde Galatasaray 5 milyon euro'luk bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Alvaro Morata, kariyeri boyunca 630 müsabakada rol alırken 229 gol 87 asist üretti.

