Galatasaraylı Metin Öztürk: Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden taklit ederek çıktı

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile divan heyeti ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıdaki "14 Mart 2026 tarihli Divan Kurulu Başkanlık Seçimi dolayısıyla, divan başkan adaylarının arzu ettikleri takdirde divan kuruluna açıklamada bulunması" maddesi, yapılan oylama ile gündemden çıkartıldı. Bundan dolayı 28 Şubat'ta Galatasaray Lisesi'nde divan kurulunun başkan adayları için tanıtım toplantısı yapılacak.

Toplantıda konuşma yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübe hizmetler vermiş eski yönetici Erden Timur, eski teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Arda Turan'a divan kurulunda hakaret edilmesine izin vermeyeceğini aktararak, "Burada olmayan ve cevap veremeyecek bir profesyonele hakaret edilirse anında müdahale etmeliyiz. Yoksa durum başka bir yöne gidiyor. Biz, Galatasaray'a değer katanlara arka çıkarken özür dilemeyiz. Bu isimlerin hepsi bizim değerlerimiz." diye konuştu.

Öztürk, şu anda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" nedeniyle tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için yapılan eleştirilere katılmadığını belirterek, "Biz, kimseye tekme atmayız. Burada olmayan, kulübümüze sponsor olmuş, her zor zamanımızda yetişmiş, başkan vekilliği yapmış, Galatasaray için savaşmış, kendi ekonomik değerlerini ötelemiş birine, burada vurmak yakışmadı. Birinin kan davası varsa, konuşulacak yer burası değil. Sayın Erden Timur, her zaman Galatasaray, yönetim kurulu, üyeler ve taraftarlar için gereken gayreti gösterdi. Asla Galatasaray'dan nemalanmaya çalışmadı. Tüm emeğiyle ve gücüyle Galatasaray'a katkı sağladı. Ben, yönetim kurulumuz ve başkanımız adına Erden Timur'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, TAKLİT EDEREK ÇIKTI"

Galatasaray'ın yaptığı işlerin diğer kulüplere örnek olduğunu aktaran Öztürk, "Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray'ı taklit ederek çıktı. Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ı taklit etmek için yetki aldı. Hepsinde model aynı. Olay, bir yeri satmak değil. Olay, bir yeri geliştirmek ve o şekilde götürmek. Riva'nın yeni bir sözleşmesinden bahsediliyor. Orada inanılmaz hızlı bir şekilde işimiz yürüyor. Kısa zamanda oradan çok ciddi nakit akışları gelecek." dedi.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise toplantıda 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 6 aylık mali tablolar hakkında sunum yaptı.

Hatipoğlu, tablolara göre 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 arasındaki dönemde hasılatın 11 milyar lira olduğunu belirterek, "Geçen döneme göre hasılatta yüzde 58 artış gerçekleşti. Satışlarımız da 8,8 milyar liraya ulaştı. Bu yüzden de bu dönem, 2,188 milyar liralık bir brüt kar oluşmuş durumda. Faaliyet karı olarak 106 milyon liralık bir rakama ulaştık. Dönemi de böylece 491,6 milyon lira kar ile kapattık." şeklinde konuştu.

Kulübün bu dönemki hasılatlarının dağılımına da değinen Hatipoğlu, "Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden 2 milyar 156 milyon lira elde ettik. 409 milyon lira da yayın hakkı geliri kazandık. Loca, VIP ve kombine satış gelirleri de 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Mağaza satış gelirlerinden 3,1 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerinden 213 milyon ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi gelirlerinden 1,72 milyar lira aldık. Diğer gelirlerden de 1,3 milyar olmak üzere toplamda 11 milyar liralık hasılat elde ettik." ifadelerini kullandı.

