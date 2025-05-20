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Galatasaraylı Mertens’ten emeklilik açıklaması! ‘Dört gözle bekliyorum’

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#Galatasaray#Dries Mertens#Sporanasayfa
Galatasaraylı Mertens’ten emeklilik açıklaması ‘Dört gözle bekliyorum’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 12:52

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yıldızlarından Dries Mertens, ülkesinin basınına konuştu. Sarı kırmızılılarla mukavelesi sona eren yıldız oyuncu, emekliliğine dair açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülkesinin basınına röportaj verdi.

Mertens yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen emeklilik sorusunu cevapladı.

“NE OLACAĞINI BİLMİYORUM”

Belçikalı yıldız kendisine sorulan, “Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında neden bu kadar duygusaldın?” sorusuna, “Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten geleceğimde ne olacak bilmiyorum, aklımdan çok şey geçti. Bakalım neler olacak. Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum. Kariyerim sona erdikten sonra yapmayı istediğim çok şey var." Dedi.

Galatasaraylı Mertens’ten emeklilik açıklaması ‘Dört gözle bekliyorum’


Mertens’in röportajının devamı şu şekilde oldu:

Galatasaray'da bu sezon yaşadığın şampiyonluk, önceki iki sezon kadar güzel miydi?

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Evet, bu sezon daha güzeldi.

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38 yaşında hala sahada ayakta kalmak mümkün mü?

Eğer bir çocuğunuz varsa daha da zorlaşıyor.

Oğlun Ciro İstanbul'da çok seviliyor, ayrılığa dair ne düşünüyor?

Sokakta kendisine bu şekilde yaklaşılması normal değil, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.

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Rudi Garcia Belçika Milli Takımı'nın başına geçtiğinde sizi aradı mı?

Göreve başladığında beni aradı. Yaptığım işi gerçekten takdir ettiğini ve hazır olduğumu gördüğünü söyledi ama aynı zamanda daha genç oyuncuları tercih edeceğini ifade etti.

Galatasaraylı Mertens’ten emeklilik açıklaması ‘Dört gözle bekliyorum’


Kevin de Bruyne Napoli için sizden bilgi aldı mı?

Bilmiyorum (gülerek).

Bu yaz Napoli'de Romelu Lukaku ile bir barbekü yapmayı planlıyor musunuz?

Bunun hakkında zaten konuştuk. Umarım Napoli'de kalır. Ben de futbolu bıraktığımda Napoli'de yaşayacağım. Böylece birçok akşam yemeği organize edebiliriz.

 

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#Galatasaray#Dries Mertens#Sporanasayfa

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