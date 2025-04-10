Galatasaraylı Mertens ilk kez açıkladı! Osimhen ve transfer itirafı

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Galatasaray'da son dönemde ilk 11'de şans bulamayan Dries Mertens, Obi One Podcast'ine konuştu. Tecrübeli futbolcunun özellikle Victor Osimhen sözleri dikkat çekti.

'EMEKLİ OLURUM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM AMA...'

Galatasaray'a alışıp alışmadığının sorulması üzerine Mertens, "Evet, buraya geldiğimde Galatasaray'ın en kötü yıllarından biriydi. 13. sıradalardı, yeni ve tecrübeli isimler aradıklarını söylediler. Ben de buraya gelir ve emekli olurum diye düşünmüştüm. 1 yıllık sözleşme imzaladım fakat 3 yıldır buradayım ve 2 şampiyonluk kazandık. Umarım üçüncü kez şampiyon olabiliriz, bu harika bir deneyim." dedi.





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'TÜRK HALKI ÇOK GURURLU'

Türk insanından da övgüyle bahseden Belçikalı yıldız, "Türkiye'de yaşayınca Türk insanlarını tanımak istiyorsunuz. Antalya’ya, Trabzon’a ya da İzmir’e gidiyorsunuz ve onların ne kadar sıcak insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ülkeleriyle gurur duyuyorlar. İtalya'da da aynısıydı. İnsanlar ülkeleriyle gurur duyuyordu. Ve Türk halkı da aynı şekilde gururlu ve bunu sana göstermek istiyorlar. Mesela çay ya da yemek... Sana çay içiriyorlar, adeta zorla içiriyorlar." sözlerini sarf etti.





'BU BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Geldikten sonra Galatasaray'ın dışarıdan göründüğünden daha büyük bir kulüp olduğunu anladığını söyleyen Mertens, "Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu beni şaşırttı. Napoli’de oynadım ama Galatasaray gerçekten tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp. Tabii ismini biliyorsun ama burada oynamaya başlayınca gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlıyorsun. Ve Türk halkının futbola ne kadar aşık olduğunu görüyorsun. Bu beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.





'HER YERDE TÜRK VAR GİBİ HİSSEDİYORUM'

Türkiye ile İtalya'yı kıyaslaması istenildiğinde ise yıldız futbolcu, "Farklı, çünkü çok fazla Türk insanı var. Hatta birçok Türk insanı Belçika’ya, Almanya’ya taşınmış. Örneğin restorana gittiğimde her yerde Türkleri görüyorum. Daha önce bu kadar farkında değildim ama şimdi her yerde Türk var gibi hissediyorum." diye konuştu.

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'OSIMHEN VE KVARA, BAŞARIDA ANAHTAR OYUNCULARDI'

Napoli'nin iki sezon önceki İtalya Serie A şampiyonluğunun sorulması üzerine ise Mertens, "O yıl ben takımdan ayrılmıştım. Yani o Scudetto’yu kazanan takımda ben yoktum ama tekrar hatırlattığın için teşekkürler. Ama Napoli'de geçirdiğim 9 yılda kulübü çok ileriye taşıdık. Şampiyonlar Ligi’ne katıldık, büyük işler başardık. Ve pastanın üzerindeki kiraz da Spalletti ile birlikte gelen şampiyonluktu. Bence Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia bu başarıda anahtar oyunculardı" yorumunu yaptı.





'ROLÜM FARKLILAŞTI AMA...'

Mertens, "Kariyerinin sonlarına yaklaşıyorsun. Takım içindeki rolün değişti mi?" sorusuna ise, "Evet, biraz farklılaştı ama ben hep örnek olmaya çalışan bir oyuncuydum. Kendime dikkat ederim, genç oyunculara yardımcı olurum. Profesyonel olun, çalışkan olun, hocayı dinleyin ve anın tadını çıkarın. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor." yanıtını verdi.

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İLK KEZ AÇIKLADI: 'OSIMHEN'İ BEN GETİRDİM!'

"Napoli’de birlikte oynadığın Victor Osimhen şimdi burada. Onu sen mi getirdin?" sorusunu da cevaplayan yıldız futbolcu, "Evet, onu buraya ben getirdim. O üst düzey bir forvet. Şu anda dünyada onun gibisi çok az. Lewandowski yaşlandı, Benzema artık yok. Victor şu an dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Harika bir insan ve harika bir oyuncu. Onunla oynadığımız için şanslıyız." dedi.

'OSIMHEN DAHA AÇ OLMALI!'

Mertens, Osimhen'in daha fazla gelişip gelişmeyeceğine dair yöneltilen soru üzerine ise, "Bu biraz da ona bağlı ama ben gelişebileceğine inanıyorum. Daha aç olmalı, her 10 dakikada bir gol atmak ister gibi oynamalı. Kendini daha da zorlamalı. Ama yaptığı koşularla bize alan açıyor. Bu da çok değerli." diye konuştu.