Galatasaraylı Mbaye Diagne'den 'saygı' paylaşımı!

Galatasaray'da satışı gündemde olan ancak Avrupa kupalarında 2 gole imza atan Mbaye Diagne, Instragram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.

'BENİ SEVERSENİZ...'

Senegalli santrfor, yaptığı paylaşımda "Bana saygı gösterir ve beni severseniz, sizin için her şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir. Ben gerçek bir adamım, eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise St. Johnstone maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi vermişti.

Tecrübeli teknik adam "Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.