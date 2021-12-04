Galatasaraylı Mbaye Diagne: 'Henüz bitmedi, çok maç var'

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Süper Lig'de Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da ikinci golü atan Mbaye Diagne, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL'

Mücadeleyi değerlendiren Diagne, "Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken, domine ettiğimiz bir maç berabere gitti. Her zamanki gibi çok çalışacağız ve sonraki maçı kazanmaya çalışacağız." dedi.

'ÇOK FAZLA MAÇ VAR'

Mbaye Diagne, şampiyonluk yarışı için ise "Henüz bir şey bitmiş değil. Çok fazla maç var. Bir şey söylemek imkansız. Sezon sonu geldiğinde her şeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.