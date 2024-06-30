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Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 50 milyon Euro'luk çılgın teklif

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Galatasaraylı Mauro Icardiye 50 milyon Euroluk çılgın teklif
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 21:56

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi'ye dev bir transfer teklifi geldi.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çılgın bir transfer teklifi geldi.

İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Takımı güçlendirmek için forvet arayışlarına hız veren Arabistan ekibinin Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak için yüksek bir maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

50 MİLYON EURO MAAŞ

Haberde, Suudi ekibinin Mauro Icardi'ye 2 yıl için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin daha önce de Icardi'ye ilgi gösterdiği ancak 31 yaşındaki yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU

Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon ligde attığı 25 golle Süper Lig'de gol kralı unvanının sahibi olmuştu.

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Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi

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