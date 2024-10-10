Galatasaraylı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin'den duyurdular: Geri dönme ihtimali çok yüksek!

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yenerek milli araya liderlik koltuğunda giren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geride kalan 2 sezonda golleriyle sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, bu sezon ise beklentilerin bir nebze uzağında kaldı.

ALANYASPOR MAÇINDA SUSKUN KALDI

Alanyaspor maçına da ilk 11'de başlayan ve 81 dakika sahada kalan Icardi, gol ya da asist katkısı üretemedi.

Son dönemde taraftarların da daha yüksek performans beklediği golcü oyuncuyla ilgili Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

'ARJANTİN'E DÖNEBİLİR'

Airedesantafe'nin haberine göre Mauro Icardi'nin kariyerini Arjantin'de sürdürme ihtimali artıyor.



Haberin devamında Icardi için River Plate söylentilerinin yüksek sesle söylenmeye başlandığı ve yıldız golcünün bu iddiaları yalanlamamasının transfer ihtimalini yükselttiği kaydedildi.

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Teknik direktör Marcelo Gallardo'nun River Plate'e dönüşünün taraftarların umutlarını yeşerttiği belirtilirken, Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşımların dikkat çektiği ifade edildi.

'ADIM ADIM RIVER PLATE'E'

Arjantinli yıldızın Monumental Stadyumu'ndan yaptığı paylaşımlar ve kulübün genç takımlarının aktivitelerine dahil olması, River Plate'e adım adım yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Ayrıca Icardi'nin Arjantin'de tutku ve coşkusunu yüksek bir takıma transfer olmayı değerlendirmeye aldığı yazıldı.

ELEŞTİRİLERE İSTATİSTİKLİ YANIT

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sık sık yurt dışına gittiği için yapılan eleştirilere sosyal medyadan istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi. Yıldız golcü 'Günaydın’ diyerek paylaştığı görselde 83 maçta 58 gol ve 22 asiste imza attığının ve 3 kupa kazandığının vurgusunu yaptı.