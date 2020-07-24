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GeriFutbol Galatasaraylı Marcelo Saracchi: 'Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik'
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Haber Giriş: 24.07.2020 - 23:16,Son Güncelleme:

Galatasaraylı Marcelo Saracchi: 'Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik'

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Galatasaraylı Marcelo Saracchi: 'Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik'
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Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Saracchi, "Gol atmak güzel ve önemli bir şey. Kazanmak önemliydi. Uzun zamandır 3 puan alamıyorduk, Avrupa hedefimiz vardı ve taraftarlarımız biraz mutlu etmek istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Artık seneye onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Saracchi sözlerini, "Pandemi bizi olumsuz etkiledi. Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik. Pandemi sonrası şanssızlıklar ve sakatlıklar başladı." ifadeleriyle tamamladı.

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