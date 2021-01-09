Galatasaraylı Marcao'dan galibiyet sözleri! "Fatih Hoca ve..."

Fatih Terim ve takım arkadaşlarının verdiği destekle performans olarak daha da iyiye gittiğini belirten Marcao, "Maça iyi başlayan bir Galatasaray vardı. 1 kez tehdit yaşadık savunmada. Maç içinde büyüdük, iyi işler yaptık. Takım olarak iyi savunma ve iyi hücum vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen bu ruhtan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta Fatih Hoca, yardımcıları ve tüm takım arkadaşlarımın bana verdiği destekle her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum." dedi.

Emre Taşdemir: "Onunla olunca daha iyi oynuyorum"

Arda Turan'la saha içinde çok fazla iletişime geçtiklerini belirten Taşdemir, "Koronavirüsten dolayı biraz düşüş yaşadık ama gerekli çalışmaları yaptık. Güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlere nasıl üzülmüyorsak çok fazla galibiyetlere de çok fazla sevinmiyoruz. Arda Ağabey ile saha içinde ve dışında çok fazla konuşuyoruz. Onunla olunca daha iyi oynuyorum." diye konuştu.

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...