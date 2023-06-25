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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın menajerinden açıklama! 'Lazio ile görüşeceğiz'

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#Transfer#Galatasaray#Lazio
Galatasaraylı Lucas Torreiranın menajerinden açıklama Lazio ile görüşeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 14:12

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira için menajerinden önemli açıklamalar geldi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transfer durumu hakkında açıklama yapıldı.

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur şu ifadeleri kullandı:

LAZIO İLE RANDEVUM OLACAK

Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak.

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SATILIK OLMASA DA...

Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz

Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Lazio

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