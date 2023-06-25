Galatasaraylı Lucas Torreira'nın menajerinden açıklama! 'Lazio ile görüşeceğiz'

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transfer durumu hakkında açıklama yapıldı.

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur şu ifadeleri kullandı:

LAZIO İLE RANDEVUM OLACAK

Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak.

SATILIK OLMASA DA...

Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz

Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.

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