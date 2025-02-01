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Galatasaraylı Lucas Torreira'dan transfer ve ayrılık sinyali! 'Gelecek sezon...'

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#Transfer#Galatasaray#Torreira
Galatasaraylı Lucas Torreiradan transfer ve ayrılık sinyali Gelecek sezon...
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:05

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için bir süredir Boca Juniors transferi iddialarını gündeme gelmişti. Torreira, Ajax maçı sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada transferi doğrular nitelikte konuştu. İşte o sözler...

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Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Latin basınına konuştu.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, gelecek sezon Galatasaray'dan ayrılarak Güney Amerika'ya gideceğinin sinyallerini verdi.

Torreira'nın Ajax maçı sonrası yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda her şey çok karmaşık. Güney Amerika'ya dönüşüm giderek yaklaşıyor. Ben böyle düşünüyorum. Her şey olabilir. Şimdilik bu yılın tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz.

Galatasaraylı Lucas Torreiradan transfer ve ayrılık sinyali Gelecek sezon...


Zaman zaman Güney Amerika ile Avrupa arasındaki mesafeyi hissediyorum ve ailemi özlüyorum. Dediğim gibi gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklıyım.

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İnsanlara Nacional'ı ne kadar sevdiğimi her seferinde söyledim. Boca'dan da sürekli bahsediyorum. Geçen gün harika bir Süper Kupa'nın tadını çıkardılar. Nacional şanslıydı ve kazanabildi"

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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