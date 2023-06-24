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Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yeniden bir arada! Miami'de buluştular

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Torreira#Devrim Özkan
Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yeniden bir arada Miamide buluştular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 16:03

Sezon içerisinde gündem olan Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan ikilisi, Miami'de birlikte görüntülendi.

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Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa ulaşan Lucas Torreira'nın ismi ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILMIŞTI

Birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti. Ancak Torreira ve Devrim Özkan'dan art arda gelen paylaşımların ardından iki isim arasındaki ilişkinin sona erdiği öne sürülmüştü.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan, yeniden bir arada Miamide buluştular

'KARİYERİNE ODAKLANDI' İDDİASI

Ancak hızlı başlayan aşk iddialara göre Torreira'nın Devrim Özkan'a mesleğini bırakmasını ve onunla evlenmesini söylemesiyle gerilmişti.

Güzel oyuncu ise bu duruma son derece sinirlenerek ilişkiyi bitirmiş ve kariyerine odaklanmayı seçmişti.

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PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bu iddiaların çıktığı dönemde Lucas Torreira'nın kısa süreli performans düşüklüğü çok konuşulmuştu. Uruguaylı futbolcu daha sonrasında yeniden çıkış yapmış ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

YENİDEN TAKİPLEŞTİLER, SONRA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bu ikili bir süre sonra yeniden Instagram'da takipleşmişti. İkili arasındaki aşk dedikodularını kuvvetlendiren bir gelişme daha yaşandı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, beraber tatile çıktı. İkilinin Miami’de çekilen samimi görüntüleri objektiflere yansıdı. Bu görüntüler sonrasında Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasında bir aşk yaşandığı öne sürüldü.

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#Galatasaray#Torreira#Devrim Özkan

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