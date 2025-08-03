Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan barıştı!

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Galatasaray, yeni sezonun son hazırlık maçında RAMS Park’ta İtalyan temsilcisi Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini kaydeden isim ise Lucas Torreira oldu.

Uruguaylı orta saha, 10. ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleye damga vururken, attığı ilk golden sonrası yaptığı sevincin Devrim Özkan tarafından paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan, maç içinden Torreira'nın bir karesini, Urugaylı futbolcunun sevinç hareketiyle Instagram platformunda paylaştı.

Torreira ise Devrim Özkan’ın paylaşımını kendi hikayesinde “hayatımın aşkı” notuyla alıntıladı.

Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ve karşılıklı takibi bırakmıştı. Galatasaray-Lazio maçı öncesi birbiriyle takipleşmeyen ikilinin bu etkileşimi ise dikkatlerden kaçmadı.

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DEVRİM ÖZKAN'IN YANINA BODRUM'A GİTTİ

Öte yandan Torreira'nın maçın ardından Bodrum'da tatil yapan Devrim Özkan'ın yanına gittiği öğrenildi.