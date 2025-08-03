×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan barıştı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lucas Torreira#Devrim Özkan
Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan barıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 21:06

Dün akşam Lazio ile yeni sezonun son hazırlık maçını gerçekleştiren Galatasaray'da takımının attığı iki gole imzasını atan Lucas Torreira ve Devrim Özkan çifti tekrardan barıştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Galatasaray, yeni sezonun son hazırlık maçında RAMS Park’ta İtalyan temsilcisi Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini kaydeden isim ise Lucas Torreira oldu.

Uruguaylı orta saha, 10. ve 74. dakikalarda attığı gollerle mücadeleye damga vururken, attığı ilk golden sonrası yaptığı sevincin Devrim Özkan tarafından paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan, maç içinden Torreira'nın bir karesini, Urugaylı futbolcunun sevinç hareketiyle Instagram platformunda paylaştı. 

Torreira ise Devrim Özkan’ın paylaşımını kendi hikayesinde “hayatımın aşkı” notuyla alıntıladı.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan barıştı

Çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmiş ve karşılıklı takibi bırakmıştı. Galatasaray-Lazio maçı öncesi birbiriyle takipleşmeyen ikilinin bu etkileşimi ise dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

DEVRİM ÖZKAN'IN YANINA BODRUM'A GİTTİ

Öte yandan Torreira'nın maçın ardından Bodrum'da tatil yapan Devrim Özkan'ın yanına gittiği öğrenildi.

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan barıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lucas Torreira#Devrim Özkan

BAKMADAN GEÇME!