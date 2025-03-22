Galatasaraylı Lucas Torreira için sürpriz transfer açıklaması! ‘Gelmek için can atıyor’

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Galatasaraylı Lucas Torreira’nın adı uzun süredir Arjantin kulübü Boca Juniors ile anılırken, konuya ilişkin açıklama geldi.

Boca Juniors’ın eski futbolcularından Sergio Martinez, konuşmasında Torreira’nın Boca’ya transfer olmak istediğini ifade etti.

“GELMEK İÇİN CAN ATIYOR”

Martinez konuşmasında, “Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors’ın radarında. Ancak, Boca’ya gelmek için fedakarlık yapmak zorunda. Avrupa’da çok yüksek maaş alıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli.” Dedi.