Galatasaraylı Leroy Sane'den Fenerbahçe itirafı: 'Beni cezbetmedi'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımla yaşadığı şampiyonluğu DHA'ya anlattı.

İşte Leroy Sane'nin sözleri;

Kolay bir sezon olmadı. Üç kere üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray vardı. Herkesin gözü Galatasaray’ın üzerindeydi. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı, kadro değişti. Bununla baş etmek çok kolay değil ama biz bunu başardık.

FENERBAHÇE MAÇI MUTLU ETTİ

Birçok an var ama iki Fenerbahçe maçını diyebilirim, ikincisini kazandık. O daha çok mutlu etti beni. Orada beni mutlu eden şey hem taraftarımızı sevindirdik hem de çok iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyun da beni çok mutlu etti.

FENERBAHÇE CEZBETMEDİ

Birçok an var ama iki Fenerbahçe maçını diyebilirim, ikincisini kazandık. O daha çok mutlu etti beni. Orada beni mutlu eden şey hem taraftarımızı sevindirdik hem de çok iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyun da beni çok mutlu etti. O yüzden Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. Benim için tek seçenek vardı, o da Galatasaray’dı ve o yüzden burayı seçtim. Bu seçimden dolayı çok mutluyum.

Haberin Devamı