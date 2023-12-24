Galatasaraylı Kerem Demirbay: Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da futbolcular Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

MUSLERA: DOMİNANT OLAN TARAF BİZDİK

Öncelikle şehitlerimizi anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Birçok fırsat yarattık aslında, dominant taraf bizdik. Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Biz fırsatlar yaratmaya çalıştık. Deplasmandan 1 puan almak önemli ama istediğimiz sonuç bu değildi.

"BEN VE LIVAKOVIC İÇİN SAKİN MAÇ OLDU"

Hem Livakovic hem benim için sakin bir maç geçti. Çok iyi savunma yapıldı. Çok kapalı bir futboldu. Böyle şeyler olabiliyor ve sonuçta 0-0 ortaya çıkıyor.

KEREM DEMİRBAY: KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN MÜTHİŞ ATMOSFERDİ

Atmosfer olarak kesinlikle kariyerimde gördüğüm en müthiş bir atmosfer, en güçlü bir atmosferdi iki taraf için de. Güzel bir maçtı. Maçı kazanmak istiyorduk. 3 puanla eve gidip lige devam etmek istiyorduk. Olmadı. Zor maç olacağını biliyorduk, zor maç oldu. Çok şans yakalamadık ama 1-2 tane iyi şans vardı. Sonunu getiremedik.

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BARIŞ ALPER: HOCAM NE GÖREV VERİRSE HAZIRIM

Şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Burada forvet de oynadım, sol bek de... Hocam nerede şans verirse faydalı olmak istiyorum. Takımımız başarılı olsun, bunun için çabalıyoruz. Ortada bir maçtı. Çok pozisyona giremedik, çok pozisyon vermedik. Şimdi hedefimiz Süper Kupa. İnşallah o maçı kazanacağız.