Galatasaraylı Kerem Demirbay 2024'te bambaşka!

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Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’ı 3-2 yenerken takımının ilk golünü atan Kerem Demirbay bu sezon Avrupa’da da siftah yaptı.

Bu sezon 28 karşılaşmada tecrübeli futbolcu 2 gol, 6 asistle 8 gole direkt katkı verirken attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar özellikle transferi sonrası Köhn’e hitaben dediği “Bir ihtiyacın olursa biz buradayız kardeş” sözlerini Prag maçına uyarlayarak paylaştılar.

Sezonun ilk bölümünde sadece 1 asisti bulunan Kerem 2 gol, 5 asistlik performansına 2024 yılının 1.5 aylık bölümünde imza attı.